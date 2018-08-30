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Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslenerek ülkeye geri dönmeleri çağrısında bulundu.

Haber Merkezi | 30.08.2018 - 14:40..
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Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Ekonomik koşullar nedeniyle tarihinin en zor zamanlarını geçiren Venezuela'da halk çevre ülkelere göç ediyor. Sığınmacılar gittikleri ülkede para kazanmak için arabaların camlarını dahi siliyorlar. Bu durum geçtiğimiz hafta dünya gündeminde oldukça yankı uyandırırken konuya ilşikin Devlet Başkanı Maduro'dan açıklama geldi.

Nicolas Maduro, "yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın, gelip vatanınızda yaşayın" dedi.

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

"EKONOMİK KÖLE OLDULAR"

Venezüella Devlet Başkanı Nicolas Maduro, ekonomik kriz nedeniyle ülkeyi terk eden vatandaşlarına seslenerek ülkeye geri dönme çağrısı yaptı.

Televizyondan canlı yayınlanan konuşmasında, göç krizinden bölgedeki 'sağcı hükümetleri' sorumlu tutan Maduro, "Muhalefet ülkeyi terk edin çağrısı yapıyor. Ve bazı ülkelerdeki sağcı hükümetler de onlara 'gelin' diyor. Şimdi de göçmenler 'Bize zulmediyorlar. Bize ayrımcılık yapıyorlar' diye şikayet ediyor. Çoğu buradaki evlerini ve arabalarını sattı, gidip Kolombiya'nın bazı bölgelerinde ekonomik köle oldu" diye konuştu.

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

EKONOMİ TEPETAKLAK

Enflasyonun yüzde 83.000'e ulaştığı belirtilen Venezüella'da, krizden kaçıp komşu ülkelere sığınanların sayısı 2 milyonu aştı. Reuters, 1 milyon Venezüellalının Kolombiya'ya göç ettiğini aktarıyor. Peru'ya gidenlerin sayısı ise 400 bini aşmış durumda.

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

SEFALET DÜZEYİNE GELDİ

Ülkede yaşanan ekonomik kriz alım gücünü etkilediği gibi refah seviyesini de minimuma getirdi. Yaşam standartları büyük ölçüde düşerken halk sefalet içerisinde yaşar hale geldi.

Özellikle ülkede geçim sıkıntısı yaşayan kesim göç etmeye başladı.

Venezuela'da halk yoksulluk nedeniyle göç ediyor VİDEO

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

KOMŞU ÜLKELERDE ÇALIŞIYORLAR

Çevredeki ülkelere gitmeye başlayan Venezuelalılar her ne koşulda olursa olsun çalışıp para kazanmak için her şeyi yapıyorlar. Onlardan biri de 19 yaşındaki hamile Anyi Gomez. Brezilya'nın Boa Vista kentinde trafik ışıklarında duran araçları bekleyen bu genç kadın, araçların camlarını silerek geçimini sağlamaya çalışıyor.

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Maduro: Yurtdışında tuvalet temizlemeyi bırakın

Genç kadın, Brezilya'ya göç eden yaklaşık 50 bin Venezuelalıdan biri. Enflasyonun yıl sonunda yüzde 1 milyonu bulması beklenen Venezuela'dan komşu ülkelere akın akın göç var.

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