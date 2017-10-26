taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
108.789
USD
3,7660
EURO
4,4308
ALTIN
154,41
PETR
58,2800

Maglev treni nedir

Maglev treni; manyetik kaldırma kuvvetiyle çalışan süper hızlı trendir.

  1. Haberler
  2. Teknoloji

Magnetic Levitation kelimesinden gelen Maglev treni uzun adıyla manyetik levitasyon treni olarak tanımlanır. Temel çalışma prensibi manyetik kaldırma kuvveti kullanılarak tren havada tutularak yüksek hızlara çıkmaktadır. Raylarla herhangi bir sürtünme olmadığı için Maglev treni 600 km'lik hızlara kadar ulaşabilmektedir.

MAGLEV TRENİ NASIL ÇALIŞIR

Yüksek hızlara çıkabilen Maglev treninin hareketi elektromıknatıslar sayesinde yapılır. EDS (Electrodynamic Suspension) teknolojisi kullanılan raylar ve trende, motoru oluşturan dıştaki sabit kısım ve içteki dönen kısım dairesel şekilde iç içe olduklar için dönme hareketi üretirler.

Maglev treni nedir

Sürtünmesiz bir şekilde çalışan EDS teknolojisine sahip trenlerde, raylarda bulunan elektromıknatısların kutupları treni hareket ettirecek şekilde değiştirilir. Bu değişim sayesinde ise Maglev treni yüksek hızlara çıkabilmektedir. Hassas sistemler tarafından yapılan bu değişim treni saate 500 km'lik hızlara ulaştırabilmektedir.

SÜPER HIZLI TREN: MAGLEV

Saatte 500 km'lik hızlara çıkan Maglev trenini kontrol etmek için çok hassas sistemlere ihtiyaç duyulur. Almanya, ABD, Japonya, Güney Kore duyarlı sistemlerle kontrol edilen bu trenin üzerine çalışmalarını hala sürdürmektedir.

Maglev treni nedir

Japonya'da 2015 yılında Central Japan Railway adlı şirketin yaptığıdeneyde Maglev treni saate 590 km'lik hıza çıktı. Bu denemeyle şirket dünya rekorunu kırdı.

Süper hızlı tren Maglev 590 km hıza ulaştı VİDEO

Hala çalışma aşamasında olan Maglev treninin günlük yaşamda kullanılan ilk örneği, Çin'in Şangay kentinde hizmet vermektedir. 30 km'lik bir güzergahta çalışan tren, bu mesafesi 7 dakika alabiliyor.

Maglev treni nedir

MAGLEV İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Normal trenlere nazaran daha hızlı ve daha ucuz olan Maglev trenleri çok duyarlı sistemlerle çalıştığı için şu anki teknoloji bu trenlerin günlük yaşamda kullanılması için yeterli değildir. Üzerinde çalışmalar ise hala devam etmektedir. Ayrıca normal ray sistemlerinden farklı bir manyetik sisteme sahip bu trenler de yerleşim merkezi ile arasına özel hatlar döşenmesi gerekmektedir bu da maliyeti bir hayli artırmaktadır.

İlginizi Çekebilir
Dünyada ilk kez bir robota vatandaşlık verildi
Sophia isimli robota vatandaşlık veren Suudi Arabistan dünyada bir ilki gerçekleştirmiş oldu.
Çin yanık tedavisi için yapay insan derisi geliştirdi
Çin'de sığır tendonundan üretilen yapay deri dokusu, yanık tedavileri için geliştirildi.
Çin yanık tedavisi için yapay insan derisi geliştirdi
Çin'de sığır tendonundan üretilen yapay deri dokusu, yanık tedavileri için geliştirildi.
Türkiye'nin yerli arama motoru: Yaani
Turkcell'in geliştirdiği yerli arama motoru Yaani, Genel Müdür Kaan Terzioğlu tarafından tanıtıldı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Akustik nedir

Akustik nedir

2
Pan tekniği nedir

Pan tekniği nedir

1
Darbe nedir, neden yapılır

Darbe nedir, neden yapılır

1
Beyaz Baretliler kimdir

Beyaz Baretliler kimdir

12
İlk buluşmada hangi film türünü seçmeli

İlk buluşmada hangi film türünü seçmeli

0
Nazofarenks CA nedir

Nazofarenks CA nedir

1
Salçanın küflenmesini önleyen püf noktaları

Salçanın küflenmesini önleyen püf noktaları

2