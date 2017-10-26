Maglev treni nedir

Magnetic Levitation kelimesinden gelen Maglev treni uzun adıyla manyetik levitasyon treni olarak tanımlanır. Temel çalışma prensibi manyetik kaldırma kuvveti kullanılarak tren havada tutularak yüksek hızlara çıkmaktadır. Raylarla herhangi bir sürtünme olmadığı için Maglev treni 600 km'lik hızlara kadar ulaşabilmektedir.

MAGLEV TRENİ NASIL ÇALIŞIR

Yüksek hızlara çıkabilen Maglev treninin hareketi elektromıknatıslar sayesinde yapılır. EDS (Electrodynamic Suspension) teknolojisi kullanılan raylar ve trende, motoru oluşturan dıştaki sabit kısım ve içteki dönen kısım dairesel şekilde iç içe olduklar için dönme hareketi üretirler.

Sürtünmesiz bir şekilde çalışan EDS teknolojisine sahip trenlerde, raylarda bulunan elektromıknatısların kutupları treni hareket ettirecek şekilde değiştirilir. Bu değişim sayesinde ise Maglev treni yüksek hızlara çıkabilmektedir. Hassas sistemler tarafından yapılan bu değişim treni saate 500 km'lik hızlara ulaştırabilmektedir.

SÜPER HIZLI TREN: MAGLEV

Saatte 500 km'lik hızlara çıkan Maglev trenini kontrol etmek için çok hassas sistemlere ihtiyaç duyulur. Almanya, ABD, Japonya, Güney Kore duyarlı sistemlerle kontrol edilen bu trenin üzerine çalışmalarını hala sürdürmektedir.

Japonya'da 2015 yılında Central Japan Railway adlı şirketin yaptığıdeneyde Maglev treni saate 590 km'lik hıza çıktı. Bu denemeyle şirket dünya rekorunu kırdı.

Süper hızlı tren Maglev 590 km hıza ulaştı VİDEO

Hala çalışma aşamasında olan Maglev treninin günlük yaşamda kullanılan ilk örneği, Çin'in Şangay kentinde hizmet vermektedir. 30 km'lik bir güzergahta çalışan tren, bu mesafesi 7 dakika alabiliyor.

MAGLEV İÇİN ÇALIŞMALAR DEVAM EDİYOR

Normal trenlere nazaran daha hızlı ve daha ucuz olan Maglev trenleri çok duyarlı sistemlerle çalıştığı için şu anki teknoloji bu trenlerin günlük yaşamda kullanılması için yeterli değildir. Üzerinde çalışmalar ise hala devam etmektedir. Ayrıca normal ray sistemlerinden farklı bir manyetik sisteme sahip bu trenler de yerleşim merkezi ile arasına özel hatlar döşenmesi gerekmektedir bu da maliyeti bir hayli artırmaktadır.