Mahkeme Booking.com'un itirazını reddetti

İstanbul 5. Asliye Ticaret Mahkemesi'nde Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine ilişkin dava görüşüldü.

İTİRAZ REDDEDİLDİ

Duruşmaya 9 tur şirketi, 9 otel ve turizm şirketi, 3 gerçek kişi ile TÜROB ve Bodrum Turistik Otel İşletmecileri Derneği katıldı.

Tarafları dinleyen mahkeme heyeti, booking.com'a konan ihtiyati tedbir karını kaldırmadı.

Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) tarafından, haksız rekabetin önlenmesi amacıyla daha önce açılan davada, online rezervasyon portalı Booking.com'un Türkiye'deki faaliyetlerine tedbiren durdurma kararı verilmişti. Karara başta Booking olmak üzere aralarında Türkiye Otelciler Birliği (TÜROB) gibi birliklerinde bulunduğu çok sayıda taraf itiraz etti.