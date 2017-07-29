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Mahkemeden Ebru Şallı'ya ret

Ebru Şallı'nın şikayetçi olduğu şüpheli hakkında savcılığın verdiği takipsizlik kararına yaptığı itiraz reddedildi.

29.07.2017 - 08:53
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  2. Magazin

Ebru Şallı’nın video ve fotoğraf paylaşım sitesi ‘Snapchat’ten çıplak fotoğrafları paylaşıldı. Şallı, çıplak fotoğraflarının internette yayılmasının ardından, o kişinin kendisi olmadığını ve fotoğraf üzerinde oynama yapıldığını, photoshoplu olduğunu ileri sürdü.

ŞİKAYETÇİ OLDU

Yaşananların ardından Şallı, söz konusu fotoğrafları basına vermekle kendisini tehdit ettiği gerekçesiyle adı açıklanmayan bir kişiden İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığına giderek şikayetçi oldu.

Mahkemeden Ebru Şallı'ya ret

TAKİPSİZLİK KARARI ÇIKTI

Bilişim Suçları Savcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, eski mankeninin şikayetçi olduğu kişinin sahte isim kullandığı tespit edildi. Savcılık, Şallı’nın dosyaya delil olarak sunduğu fotoğraflarda, özel hayatı ihlal edecek nitelikte bir görüntü olmadığını belirterek dosyaya takipsizlik kararı verdi.

İTİRAZA RET

Şallı takipsizlik kararının kendisine tebliğ edilmesinin ardından İstanbul 2. Sulh Ceza Hakimliği’ne giderek takipsizlik kararına itiraz etti. Ancak Şallı’ya ikinci bir şok da mahkemeden geldi. Hakim, Şallı’nın itirazını reddetti.

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