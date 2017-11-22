Mahkum uyuşturucu öpücüğüyle öldü

ABD'nin federal cezevinde cinayet suçundan, ağırlaştırılmış ömür boyu hapis yatmakta olan Anthony Powell, kendisini hapiste ziyaret eden sevgilisi Melissa Ann Blair ile yedi küçük metamfetamin torbacığını hapishane içine sokma amacıyla öpüştükten kısa bir süre sonra yaşamını yitirdi.

MİDESİNDE PATLADI

Savcı tarafından yapılan açıklamaya göre uyuşturucu torbalarından iki tanesi ardarda midesinde patlayan Powell, amfetamin zehirlenmesinden öldü.

SEVGİLİSİNE 2 YIL HAPİS CEZASI VERİLDİ

Sevgilisi Blair de hapishaneye uyuşturucu sokmaya çalışmaktan iki yıl hapse mahkum edildi. Mahkemenin verdiği karara göre 46 yaşındaki Blair üç yıl şartlı tahliyenin ardından uyuşturucu tedavisi ve ruh sağlığı programlarına katılmak zorunda.

ABD Bölge Hakimi Judge Marco Hernandez Blair’in eylemlerinin Powell tarafından planlandığını belirterek, "Trajik ve üzücü bir durum fakat olanlardan Powell’ın kendisi de sorumlu." dedi.

41 yaşındaki Powell mahkeme kayıtlarına göre kayınvalidesini bıçaklayarak öldürmekten dolayı ömür boyu hapse mahkum edilmişti.



