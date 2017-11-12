Mahmud Abbas Kuveyt'te

Kuveyt Emirliği Divan İşleri Bakan Yardımcısı Şeyh Ali Cerrah es-Sabbah, ikilinin görüşmesine dair açıklamalarda bulundu.

Sabbah, başkentteki Beyan Sarayı'nda gerçekleşen görüşmede, safların birleştirilmesi ve Arap ülkelerinin ortak çalışma seyrinin ele alındığını belirtti.

KARDEŞLİK RUHU İÇİNDE TOPLANTI

Bakan Yardımcısı Sabbah, "kardeşlik ruhu" içinde geçen toplantıda, Filistin'e destek, iş birliği ve koordinasyonun güçlendirilmesi konusunun da görüşüldüğünü aktardı.

Birtakım temaslarda bulunmak üzere dün Kuveyt'e gelen Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas bugün, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Genel Sekreteri Yusuf bin Useymin ve Arap Birliği Genel Sekreteri Ahmed Ebu Gayt ile görüşmüştü.









