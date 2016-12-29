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Mahmud Abbas'tan İsrail'e çağrı

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorununa yönelik çözüm önerisini değerlendirdi.

AA | 29.12.2016 - 06:51
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Filistin Kurtuluş Örgütü (FKÖ) Genel Sekreteri Saib Ureykat, Ramallah'taki başkanlık merkezinde düzenlediği basın toplantısında, Abbas'ın yazılı açıklamasını okudu.

Abbas açıklamasında, "İsrail'in Doğu Kudüs dahil Yahudi yerleşim birimlerinin inşasını durdurması ve karşılıklı imzalanan anlaşmaları uygulaması durumunda barış müzakereleri yeniden başlatmaya hazırız." ifadesini kullandı.

Tarihi belirli, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin (BMGK) son kararı dahil uluslararası yasa ve kararlara dayalı müzakerelere bağlılıklarını belirten Abbas, "Arap girişimi ve uluslararası kaynaklara dayalı, İsrail işgalinin tamamen sonlanması ve başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devletinin inşasını öngören, adaletli, kapsayıcı ve kalıcı bir çözüme ulaşılabileceğine ilişkin tam bir kanaate sahibiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ayrıca Devlet Başkanı Abbas, barış sürecinin başlatılmasını öngören uluslararası konferansın gerçekleştirilmesi için Filistin yönetimi ile Fransa arasındaki iş birliğinin sürdüğünü hatırlattı.

ABD Dışişleri Bakanı Kerry açıklamasında, iki devletli çözümün İsrailliler ve Filistinliler arasında adil ve kalıcı bir barışı sağlamanın tek yolu olduğuna dikkati çekerek, "Birleşmiş Milletlerdeki oylama, iki devletli çözümün korunmasıyla ilgiliydi ve biz de bundan dolayı destek verdik." ifadesine yer vermişti.

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