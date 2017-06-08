Mahmut Tanal; 'FETO vatandaşlıktan çıkarılmasın' dedi

CHP'li Mahmut Tanal, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, Fetullah Gülen dahil 130 kişinin vatandaşlıktan çıkarılmasına dair kararı değerlendirdi.

"VATANDAŞLIKTAN ÇIKARMAK ÖZGÜR BIRAKMAKTIR"

Türkiye'nin, ABD'yle 1980'de imzalamış olduğu Suçluların Geri Verilmesi ve Ceza İşlerine Karşılıklı Yardım Anlaşması'na göre Gülen'in iadesini istendiğini belirterek, şöyle konuştu: "Bazı durumlar var ki bir suçluyu vatandaşlıktan atmak kimi zamanda ceza değil ödül oluyor. Eğer vatandaşlıktan çıkarılırsa Gülen'in iadesi söz konusu olamayacaktır. Sabancı suikastında Fehriye Erdal olayını hatırlayın. Belçika'da siyasi suç sayıldı ve iade edilmedi. Türk vatandaşı olsa dahi ABD ben bunu siyasi suç olarak görüyorum derse iadeden kaçınabilir. Bu kişi ABD vatandaşlığına alınırsa iade hiç olmaz. Gülen'i vatandaşlıktan atmak onu özgür bırakmaktır. Başka bir şey değildir. Azılı katiller olsa bile atamayız vatandaşlıktan. Onu vatandaşlıkta tutmalıyız ki yargılama hakkımı olsun. Elimizdeki bu kozu kaçırmak üzereyiz. Abdullah Öcalan da Türk vatandaşıydı, vatandaşlıktan çıkarılmadı. Çıkarsaydık Kenya da bu kadar rahat alabilir miydi?





"BİR DAHA SUÇ İŞLERSE NE YAPACAĞIZ"

Vatandaşlık duygusal tepkilerle birinden alınıp verilebilecek kavram değildir, hukuki ve teknik bir konudur. Vatandaşlıktan çıkarılması halinde Gülen ya vatansız ya başka ülkenin vatandaşı olacak. Vatansız olursa bir nevi mülteci konumuna düşecek. Halen suç işlemeye devam ederse ne yapacağız çıkarıldıktan sonra. Yurt dışında işlediği suçlardan dolayı yargılama hakkımız yok. Yeni bir darbeye kalkışırsa ne yapacağız? Yani Gülen'i tekrardan bir darbe yapamayacağının garantisi var mı? Varsa hükümetin elindeki verileri nedir?"

"İADEYE ENGEL DEĞİL"

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Adalet Bakanı bu soruların sorulması üzerine; "Fethullah Gülen'in vatandaşlıktan çıkarılması iadeye engel değil" açıklamasını yapmıştı.

