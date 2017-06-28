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Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

Eşi Ece Binay ve kızı Lavin ile Bodrum'da görüntülenen Mahsun Kırmızıgül'ün göbekli hali dikkatlerden kaçmadı.

28.06.2017 - 07:30
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Son filmiyle büyük gişede büyük hüsran yaşayan Mahsun Kırmızıgül, eşi Ece Binay ve kızları Lavin ile Bodrum-Mazı'da demirli bir teknede tatil yapıyor.

SABAH SENARYO YAZIYOR

Sabah erken saatlerde yeni filminin senaryosunu yazan Mahsun Kırmızıgül, güneş battıktan sonra denize girmeyi tercih ediyor.

Mahsun Kırmızıgül kilo aldı

 

KARAYA AYAK BASMIYORLAR

Bodrum'un meşhur plajlarından uzak duran çift, tatillerine Ege ve Akdeniz koylarında devam edecek.

MAHSUN'UN TÜRK KASI

Göbekli hali ile dikkat çeken Mahsun Kırmızıgül'ün son halini görenler "Filmi tutmayan Mahsun, sıkıntıdan Türk kası yapmış" şeklinde yorumlar yaptı.

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