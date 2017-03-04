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MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

MAK Danışmanlık'ın yaptığı araştırmada seçmenin yüzde 58'i referandumda 'EVET' oyu kullanacak.

04.03.2017 - 11:01
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MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

Referandum anketi, 5 Şubat - 2 Mart 2017 arasında 30 büyükşehir, 23 il, 146 ilçede 5400 kişiyle yüz yüze yapıldı.

Anketteki "TBMM'de görüşülen şekliyle Anayasa değişiklik paketi ve Cumhurbaşkanlığı Sistemine yönelik bir referandum yapılsa bu değişikliği onaylar mısınız?" sorusuna seçmenlerin yüzde 53'ü 'Evet', yüzde 37'si 'Hayır' cevabını verdi.

KARARSIZLAR DAĞILDIĞINDA YÜZDE 58 "EVET"

Anayasa değişikliği Meclis'te görüşülürken kararsız oranı yüzde 20'lerde iken şu anda bu oran yüzde 10 seviyesine indi. Kararsızlar dağıldığında ise, 'Evet' yüzde 58.88'e 'Hayır' yüzde 41.12'ye yükseldi.

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

YÜZDE 60 PAKETİN İÇERİĞİNİ BİLİYOR

Diğer yandan seçmenlere "16 Nisan'da referandumda oylanacağımız Anayasa değişiklik paketinin içeriği konusunda yeterince bilgi sahibi olduğunuzu düşünüyor musunuz?" sorusu da yöneltildi. Seçmenlerin yüzde 60'ının paketin içeriğini bildiği ortaya çıktı.

MAK Danışmanlık'tan son referandum anketi

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