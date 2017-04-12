Makedonya'da protestolar

Tıpkı Ortadoğu'da olduğu gibi, Kafkaslar ve Balkanlar'da da senaryo aynı. Nerede, ne zaman bir protesto gösterisi yapılıyor, anında Batı ülkelerinin taşeronları harekete geçiyor, eylemleri kışkırtıp istikrarsız bir ortamın oluşması için canla başla çalışıyor.

GEZİ'DE YAPTIKLARINI, ÜSKÜP'TE YAPIYORLAR

Türkiye olarak biz bu tür eylemleri ve bu eylemlerin yabancı örgütler tarafından kullanılmasını gezi olaylarında çoğu kez gördük. Kırmızılı kadın, kırmızı fularlı genç kız ve duran adam gibi birçok figür, eylemcilerin kendi çıkardıkları birer figür değil, organize bir yapılanmanın halkla ilişkiler çalışmasından ibaretti.

Şimdi de Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hükümet binası önündeki protestolarda çekilen bir fotoğraf eylemlerin ve eylemcilerin nasıl sembolize edildiklerine en güzel bir örnek niteliğinde.

EYLEMLERİN SEMBOLÜ: RUJLU KADIN

Fotoğrafın ana unsuru "Rujlu kadın" Bir polis kalkanının camının yansımasında, dudaklarına ruj sürüyor. Kadının fotoğrafı, çok geçmeden yabancı ajanslar tarafından eylemlerin sembolü olarak nitelenmeye başlandı bile...