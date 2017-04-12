taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
91.162
USD
3,6836
EURO
3,9183
ALTIN
150,96
PETR
56,5300

Makedonya'da protestolar

Dünyanın neresinde olursa olsun; her protesto, etkili olması için egemen güçlerce destekleniyor.

12.04.2017 - 11:35
  1. Haberler
  2. Dünya
Makedonya'da protestolar

Tıpkı Ortadoğu'da olduğu gibi, Kafkaslar ve Balkanlar'da da senaryo aynı. Nerede, ne zaman bir protesto gösterisi yapılıyor, anında Batı ülkelerinin taşeronları harekete geçiyor, eylemleri kışkırtıp istikrarsız bir ortamın oluşması için canla başla çalışıyor.

GEZİ'DE YAPTIKLARINI, ÜSKÜP'TE YAPIYORLAR

Türkiye olarak biz bu tür eylemleri ve bu eylemlerin yabancı örgütler tarafından kullanılmasını gezi olaylarında çoğu kez gördük. Kırmızılı kadın, kırmızı fularlı genç kız ve duran adam gibi birçok figür, eylemcilerin kendi çıkardıkları birer figür değil, organize bir yapılanmanın halkla ilişkiler çalışmasından ibaretti.

Makedonya'da protestolar

Şimdi de Makedonya'nın başkenti Üsküp'te hükümet binası önündeki protestolarda çekilen bir fotoğraf eylemlerin ve eylemcilerin nasıl sembolize edildiklerine en güzel bir örnek niteliğinde.

Makedonya'da protestolar

EYLEMLERİN SEMBOLÜ: RUJLU KADIN

Fotoğrafın ana unsuru "Rujlu kadın" Bir polis kalkanının camının yansımasında, dudaklarına ruj sürüyor. Kadının fotoğrafı, çok geçmeden yabancı ajanslar tarafından eylemlerin sembolü olarak nitelenmeye başlandı bile...

Makedonya'da protestolar

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

Cumhurbaşkanı: Gavur toprağında esir yaşayamam

319
İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

İçişleri Bakanı: Diyarbakır'daki patlama terör saldırısı

71
Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

Yunanistan'da 14 havalimanı özelleştirildi

125
Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

Hayati Yazıcı, Kılıçdaroğlu ile yaşadıklarını anlattı

106
Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

Tankın önüne çıkan adam Kılıçdaroğlu'na hesap sordu

139
ANAR'ın anketinde evet önde

ANAR'ın anketinde evet önde

173
İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

İran'da Ahmedinejad adaylığını koydu

41
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM