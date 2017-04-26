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Makedonya'daki cami duvarına 'haçlı' saldırı

Makedonya'nın kuzeybatısındaki Gostivar şehrinde bulunan tarihi Saat Camisi'nin duvarına boyalı haç çizilmesi büyük tepki gördü.

26.04.2017 - 01:53
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asd

Makedonya Türk Demokratik Partisi (TDP), Gostivar'daki tarihi caminin duvarına kimliği belirsiz kişiler tarafından haç çizilmesini "Şiddetle" kınadığını açıkladı.

TDP'den yapılan açıklamada, bu tarz çirkin saldırıların dinler ve milletler arasında nefret tohumlarını ekmek isteyenlerin bir oyunu olduğu belirtilerek, "Gostivar'da yüzyıllardır beraber yaşamış farklı din ve milletlerin arasına nifak tohumları ekmeye çalışan, kendini bilmez kişilerin derhal İçişleri Bakanlığı tarafından tespit edilip, oynanmaya çalışılan oyunları bertaraf etmelerini talep ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

SAĞDUYU ÇAĞRISI

Gostivarlı Türklere sağduyu çağrısında bulunulan açıklamada, bu tarz olayları yapanlara karşı her zaman en sert tavrın takınılacağı vurgulandı.  İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada da saldırının pazar akşamı meydana geldiği ifade edilerek, olayın Gostivar İslam Birliği çalışanları tarafından polise bildirildiği kaydedildi.

Kimliği belirsiz kişilerin caminin duvarına kırmızı boya kullanarak haç çizdiklerine işaret edilen açıklamada, Gostivar polisinin olay hakkında soruşturma başlattığı bildirildi.

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