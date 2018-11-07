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Makyajsız Meryem Uzerli

Ünlü oyuncu Meryem Uzerli, makyajsız haliyle takipçilerini şaşırttı.

Haber Merkezi | 07.11.2018 - 14:06..
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Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı video ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.

TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI

Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı.

"MAKYAJ DOLANDIRICILIK SAYILMALI"

Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı.

Makyajsız Meryem Uzerli

Makyajsız Meryem Uzerli

Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı.

Makyajsız Meryem Uzerli

SEFA DOĞANAY'DAN MERYEM UZERLİ POZU

Ünlü komedyen Sefa Doğanay da Meryem Uzerli'nin paylaşımını ti'ye aldı. Meryem Uzerli gibi poz veren Doğanay, takipçilerini güldürdü.

Makyajsız Meryem Uzerli

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