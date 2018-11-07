Makyajsız Meryem Uzerli

Meryem Uzerli, tatil için gittiği Maldivler'den paylaştığı video ile takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı.
TAKİPÇİLERİ TANIYAMADI
Instagram hesabının hikaye bölümünde paylaşım yapan Meryem Üzerli, sıfır makyajıyla takipçilerini hayal kırıklığına uğrattı. Bazı takipçileri Meryem Uzerli'yi tanıyamadı.
"MAKYAJ DOLANDIRICILIK SAYILMALI"
Uzerli'nin paylaşımına yorum yapan bir takipçisi, "Ya makyaj gerçekten dolandırıcılık sayılmalı." yorumunu yaptı.
Instagram hesabından bikinili paylaşımını paylaşan ünlü oyuncu Meryem Uzerli adeta takipçilerini mest etmişti. Meryem Uzerli yeşil bikinisiyle takipçilerinden tam not almıştı.
SEFA DOĞANAY'DAN MERYEM UZERLİ POZU
Ünlü komedyen Sefa Doğanay da Meryem Uzerli'nin paylaşımını ti'ye aldı. Meryem Uzerli gibi poz veren Doğanay, takipçilerini güldürdü.