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Makyaksız Irina Shayk

Bebeği Lea ile birlikte zaman geçiren Rus model, makyajsız ve salaş tarzıyla objektiflere yakalandı.

13.10.2017 - 10:46
  1. Haberler
  2. Magazin

Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper ile evlenen Victoria’s Secret modeli Irina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.

MAKYAJSIZ TARZ

Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.

Makyaksız Irina Shayk

"TÜRKİYE HER ZAMAN KALBİMDE"

Zaman zaman Türkiye'ye gelen Rus model, Türk kıyılarına hayran olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: "19-20 yaşındayken ailemle pahalı tatillere çıkamıyorduk, Türkiye bizim için en uygun seçenekti. Muhteşem bir deniz, harika insanlar, bir dolu Rus. Türkiye her zaman kalbimde."

Makyaksız Irina Shayk

 

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