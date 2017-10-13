Makyaksız Irina Shayk

Hollywood’un ünlü oyuncusu Bradley Cooper ile evlenen Victoria’s Secret modeli Irina Shayk, önceki gün kızı Lea’yla Los Angeles’ta görüntülendi.

MAKYAJSIZ TARZ

Alışılmışın dışında salaş ve makyajsız tarzıyla kameralara yansıyan Rus model, taytına sıkıştırdığı cep telefonuyla dikkat çekti.

"TÜRKİYE HER ZAMAN KALBİMDE"

Zaman zaman Türkiye'ye gelen Rus model, Türk kıyılarına hayran olduğunu şu sözlerle ifade etmişti: "19-20 yaşındayken ailemle pahalı tatillere çıkamıyorduk, Türkiye bizim için en uygun seçenekti. Muhteşem bir deniz, harika insanlar, bir dolu Rus. Türkiye her zaman kalbimde."