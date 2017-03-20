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Malatya'da 3 üniversiteli ölümden döndü

Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan 3 kız öğrenci daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

20.03.2017 - 16:56
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İnönü Üniversitesi Battalgazi Kampüsü karşısında meydana gelen kazada, İnönü Üniversitesi Meslek Yüksekokulu'nda okuyan 3 kız öğrencinin bulunduğu otomobil şehir merkezi yönünden kampüse gelirken, aşırı hızdan dolayı okul nizamiyesinin tam karşısında kontrolünü kaybederek takla attı ve bir kayısı bahçesine uçtu.

İLK MÜDAHALEYİ ÖĞRENCİLER YAPTI, YARALI KURTULDULAR

Aracı kullanan B.Ö. ve yanında bulunan arkadaşlarına ilk müdahaleyi kampüs karşısındaki kafeteryada oturan öğrenciler yaptı. Ters dönen otomobilden yaralı olarak çıkarılan 3 kız öğrenci daha sonra gelen ambulansla hastaneye kaldırıldı. Jandarma kazananın nedeniyle ilgili inceleme başlatırken, hastaneye kaldırılan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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