taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
93.369
USD
3,5879
EURO
3,8918
ALTIN
146,44
PETR
52,2800

Malezya kralı resmen tahta çıktı

Malezya'nın yeni kralı olarak yemin eden 47 yaşındaki Sultan V. Muhammed, resmen görevine başladı.

24.04.2017 - 15:42
  1. Haberler
  2. Dünya

f

Geçen yıl Malezya'nın yeni kralı olarak yemin eden 47 yaşındaki Sultan V. Muhammed için Kuala Lumpur'daki devlet sarayında tahta çıkış töreni yapıldı. Törenle V. Muhammed, resmen görevine başlamış oldu.

DİPLOMASİ EĞİTİMİ ALDI

V. Muhammed, törende yaptığı konuşmada, Malezya'nın kalkınması için ülkenin sahip olduğu avantajların ve kaynakların en iyi şekilde kullanılmasının önemine işaret ederek, her Malezya vatandaşının bu sorumlulukla hareket etmesi gerektiğini söyledi. Bernama'da yer alan haber göre, İngiltere'de önce Oxford İslami Çalışmalar Merkezi'nde, daha sonra St. Cross Koleji'nde diplomasi eğitimi alan kral, Londra'daki Huron Üniversitesinde de diplomasi ve işletme yönetimi üzerine eğitim gördü.

DİNİ LİDER OLARAK GÖRÜLÜYOR

Malezya'da daha çok sembolik rolü olan kral, Malay Müslümanları arasında Malay geleneğinin ve İslam'ın dini lideri olarak görülüyor. Malezya'daki sistem uyarınca, her biri Malezya yarımadasındaki bir eyalete başkanlık eden 9 sultan, kardeşlerden hangisinin yeni kral olacağına 5 yılda bir toplanan Yöneticiler Konferansı'nda gizli oylamayla karar veriyor.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

Kuzey Kore'den ABD'ye: Uçak geminizi batırırız

193
Serbest piyasada döviz fiyatları

Serbest piyasada döviz fiyatları

223
CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

CHP'liler locadaki yargı üyesini Sadi Güven'e benzetti

129
Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

Sevgilisiyle kiralık katil tutup kocasını öldürttü

60
CHP Kanal İstanbul'a karşı

CHP Kanal İstanbul'a karşı

663
Fransa'nın oy haritası

Fransa'nın oy haritası

99
Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

Yeni uygulama: Turizm polisi geliyor

123
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM