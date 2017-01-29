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Malezya'da turist teknesi kayboldu

Malezya açıklarında en az 31 kişi taşıyan bir gezi teknesi kayboldu.

29.01.2017 - 11:53
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Malezya'da turist teknesi kayboldu

Malezya denizcilik ajansı, dün sabah ülkenin doğusundaki Sabah eyaletinin merkezi Kota Kinabalu’dan yola çıkan ve 29 Çinli turisti taşıyan bir tekneyle bağlantı kurulamadığını bildirdi.

Teknenin 60 kilometre mesafedeki popüler turist bölgesi Mengalum Adası’na yol aldığını belirten Malezyalı yetkililer, akşam saat 21.50 civarında kendilerine kayıp başvurusunun yapıldığını kaydetti.

ARAMA KURTARMA ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Malezya Turizm Bakanı Masidi Manun, sahil güvenlik ve donanma gemilerinin yanı sıra hava kuvvetlerine bağlı uçakların arama kurtarma çalışmaları için seferber edildiğini açıkladı.

Malezya basına göre, Borneo adası açıklarında 700 kilometrekarelik bir bölgede arama faaliyetleri yürütülüyor.

Çin medyasında yer alan haberlerde ise tekne istikametinde dün havanın fırtınalı olduğu, kötü hava koşullarının halen hüküm sürdüğü ve arama çalışmalarını olumsuz etkilediği belirtiliyor.

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