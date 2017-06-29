Mali'de anayasa değişikliği referandumuna doğru

Mali'deki ayrılıkçı Azavad Hareketleri Koordinasyonu (CMA) ve hükümet yanlısı platform, anayasa değişikliğini desteklediklerini duyurdu.

Ulusal basındaki haberlere göre, CMA ile hükümet yanlısı platform, mecliste onaylanan anayasa değişikliği tasarısının kabul edilmesi için referandumda "Evet" oyu vereceklerini açıkladı.

REFERANDUM DÜZENLEMESİ

Söz konusu gruplar ayrıca referandumun, her kesimin özgürce oy verebileceği şekilde düzenlenmesi gerektiğine dikkati çekti.

Öte yandan, muhalefet ve sivil toplum kuruluşlarından binlerce kişi anayasa değişikliğine karşı başkent Bamako'da gösteri düzenledi.

Göstericiler ülkenin kuzeyindeki bazı bölgelerde yönetim boşluğu bulunduğunu iddia ederek yasa tasarısının yürürlüğe girmesi için yakın zamanda yapılması planlanan referandumun güvenli bir ortamda gerçekleşemeyeceğini savundu.

EKSİKLİKLER VAR

Devlet Başkanı İbrahim Bubakar Keita, mevcut anayasada bazı eksiklikler bulunduğu gerekçesiyle anayasa değişikliği tasarısını bu ay başında meclise sunmuştu. Meclis de tasarıyı onaylamıştı. Ancak 9 Temmuz'da yapılması planlanan referandum, belirlenmeyen bir tarihe ertelenmişti.

Ülkede 2012'de başlayan şiddet olaylarının sona ermesi amacıyla Cezayir'de 2015'te barış anlaşması imzalanmıştı. Fakat 2013'te Fransız güçlerince dağıtılan ve barış sürecine katılmayan silahlı gruplar, eylemler düzenleyerek ülkenin kuzeyine ve orta kesimine yeniden yerleşmeye çalışıyor.