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Mali'de kabile çatışması

Mali'de çıkan iki kabile arasındaki çatışmada 17 kişi yaşamını yitirdi.

AA | 28.07.2018 - 10:01..
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Mali'nin merkez bölgesi Mopti'de Dozos avcı grubu ile Fulani kabilesi üyeleri arasında çıkan çatışmada 17 kişi öldü.

ÇATIŞMANIN SEBEBİ BİLİNMİYOR

Djenne şehri yakınındaki Somena kentinde Dozos avcı grubu ile Fulani etnik grubu arasında çatışma çıktı. Sebebinin ne olduğu bilinmeyen çatışmada, Fulani kabilesinden 17 kişi yaşamını yitirdi.

HALK ARASINDA TANSİYON YÜKSELDİ

Ülkede pazar günü düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi öncesinde halk  arasında ortamın gerildiği söyleniliyor. Muhalefet liderlerinden Soumaila Cisse de hafta içinde Mali'nin kuzeyindeki Tumbuktu kentinde seçim kampanyası sırasında saldırıya uğramıştı.

Saldırıda, Cisse'nin ekibinin araç, telefon ve kişisel eşyalarının zarar gördüğü ve bazılarının çalındığı öne sürülmüştü.

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