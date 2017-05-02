Mali'de OHAL uzatıldı

Edinilen bilgiye göre hükümet, ülkede kısa süre önce başlayan şiddet olayları nedeniyle ilan edilen OHAL'i 31 Ekim'e kadar uzatma kararı aldı.





Malili yetkililer, kararla ülkede güvenliğin tam olarak sağlanmasının ve terör tehdidinin ortadan kaldırılmasının amaçlandığını kaydetti.



Meclis Yasalar Komisyonu Başkanı Zumana Tji Coulibaly, gazetecilere yaptığı açıklamada, OHAL ile özgürlüklerin bir süre kısıtlanacağını ancak bu sayede büyük hasarların önlenebileceğini ifade etti.





OHAL, 20 Kasım 2015'te başkent Bamako'daki Radisson Blu Otel'inde yaşanan rehine olayından sonra güvenlik önlemlerinin arttırılması amacıyla ilan edilmiş, birkaç kez uzatılmış ve 9 Nisan'da sona ermişti.





Ülkenin kuzeyindeki Gurma Rahrus bölgesindeki askeri birliğe iki hafta önce düzenlenen, 5 askerin yaşamını yitirdiği silahlı saldırının ardından 10 gün daha OHAL ilan edilmişti.