Maliye Bakanı'ndan 'vergiler yüksek' itirafı

Naci Ağbal, dün ekonomi gazetecileriyle yaptığı toplantıda önemli açıklamalarda bulundu.

"VERGİ ORANLARI ÇOK YÜKSEK"

Maliye Bakanı; otomobil, sigara ve alkolden alınan vergilerle ilgili; "2018’de bir şey yapacağım demiyorum, ama bir şey yapmayacağım da demiyorum. 2017 yılı içerisinde dolaylı vergilerde herhangi bir artış yapmayacağım. Ama şunu söyleyeyim bakın: Ben bile bu noktaya geldiysem bu önemli yani. Artık otomobil vergilemesinde, tütün vergilemesinde, alkollü içeceklerin vergilemesinde gerçekten vergi oranları çok yüksek seviyelerde" dedi.

ESNAF AİLE HARACAMALARINI VERGİDEN DÜŞECEK

Öte yandan bir işletme sahibinin ailevi harcamaları dahil bütün giderlerini kazancından düşebilmelerine yönelik çalışma yapacaklarını açıklayan Ağbal, "Diyelim ki bir kunduracı işletme hesabı esaslarına göre defter tutuyor. Onun da belki belli ailevi harcamalarını işletme gelirinden düşmesine imkân verebiliriz. Ama bunun şartları, kuralları ne olabilir, buna bir harcama tavanı getirilebilir mi? Bunu tartışmak lazım. Bu yolla aslında kayıt dışılıkla da mücadele etmiş oluruz. Arkadaşlara talimat verdim özellikle gelirden düşülebilecek harcamaların genişletilmesi ve ailevi harcamalarında belli oranlar dahilinde gelirden düşülebilmesiyle ilgili belli bir çalışma yapacağız" diye konuştu.