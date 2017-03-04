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Maliye Bakanlığı vergi muhbirlerine 3,1 milyon lira ödedi

Maliye Bakanlığı, vergi muhbirlerini yani yıl vergi kaçakçılarını ihbar eden 240 kişiye 3,1 milyon lira ihbar ikramiyesi ödedi.

04.03.2017 - 21:13
  1. Haberler
  2. Ekonomi

adad

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) verilerinden derlediği bilgilere göre, vergi kayıp ve kaçağı ile mücadele kapsamında ihbarcılara ikramiye ödenmeye devam ediyor.

240 KİŞİYE İHBAR ÖDEMESİ

İhbarı doğru çıkan kişilere kesinleşen verginin yüzde 10'u oranında ödeme yapılırken, 1905 sayılı kanun uyarınca geçen yıl içinde ihbarda bulunan 240 kişiye toplam 3 milyon 142 bin 130 liralık ihbar ikramiyesi ödendi.

Ödenen ikramiye 2015 yılında 6 milyon 45 bin 626 lira olarak gerçekleşirken, ihbarcı sayısı 338 olarak belirlenmişti.

GEÇEN YILLARDAKİ  İHBAR ÖDENEKLERİ

Benzer şekilde 2014'te 296 muhbir 6 milyon 202 bin lira, 2013'te 462 muhbir 7 milyon 105 bin lira, 2012'de 196 muhbir 3 milyon 82 bin lira, 2011 yılında ise 173 muhbir 4 milyon 219 bin lira ihbar ikramiyesi kazanmıştı.

Böylece son 6 yılda vergi kaçıranları ihbar eden bin 705 kişiye toplamda 29 milyon 797 bin 992 liralık ikramiye ödendi.

 

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