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Maltepe'deki restorant FETÖ'nün karargahı çıktı

İstanbul'da FETÖ'nün gizli toplantılarının yapıldığı restoranın sahipleri hakkında müebbet hapis cezası istendi.

15.05.2017 - 14:16
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ adına faaliyetlerde bulunulduğu gerekçesiyle kayyum atanan Maltepe'deki Pinhan Restoranda örgütün gizli toplantılarının yapıldığı, buranın karargah olarak kullanıldığı, himmet ve diğer gelirlerin sanki şirketin gelirleriymiş gibi sisteme sokulduğu öğrenildi.

Maltepe'deki restorant FETÖ'nün karargahı çıktı

İŞ YERİ SAHİPLERİ HAKKINDA MÜEBBET İSTENDİ

14'ü firari, 12'si tutuklu 47 şüpheli hakkında hazırlanan iddianamede, iş yeri sahipleri Ahmet Çelik, Ali Çelik, Hızır Güngör ve Vedat Köprücü'nün de aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında "Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası talep edildi.

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