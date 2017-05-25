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Manchester bombacısının kardeşi de terörist

Manchester'ı kana bulayan teröristin kardeşinin de terör örgütü DEAŞ'a üye olduğu ortaya çıktı.

25.05.2017 - 10:25
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22 kişinin ölümlüyle sonuçlanan İngiltere'nin Manchester kentindeki bombalı saldırının ardından polisin başlattığı, failin muhtemel suç ortaklarını arama çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 9 oldu.

KARDEŞİ GÖZALTINDA

Libya asıllı intihar bombacısı Salman Abedi'nin babası ve erkek kardeşi Trablus'ta gözaltına alındı.

Manchester bombacısının kardeşi de terörist

DEAŞ İTİRAFI

Abedi'nin Libya'da tutuklanan kardeşi; failin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu itiraf etti.

BABASININ DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR

Manchester bombacısının babasının güvenlik müdürü olarak çalıştığı, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının araştırıldığı bildirildi.

Manchester bombacısının kardeşi de terörist

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