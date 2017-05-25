Manchester bombacısının kardeşi de terörist

22 kişinin ölümlüyle sonuçlanan İngiltere'nin Manchester kentindeki bombalı saldırının ardından polisin başlattığı, failin muhtemel suç ortaklarını arama çalışmaları sürüyor. Gece saatlerinde yapılan operasyonlarla gözaltına alınanların sayısı 9 oldu.
KARDEŞİ GÖZALTINDA
Libya asıllı intihar bombacısı Salman Abedi'nin babası ve erkek kardeşi Trablus'ta gözaltına alındı.
DEAŞ İTİRAFI
Abedi'nin Libya'da tutuklanan kardeşi; failin terör örgütü DEAŞ'a üye olduğunu itiraf etti.
BABASININ DEAŞ BAĞLANTISI ARAŞTIRILIYOR
Manchester bombacısının babasının güvenlik müdürü olarak çalıştığı, terör örgütü DEAŞ'la bağlantısının araştırıldığı bildirildi.