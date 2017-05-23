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Manchester saldırganının kimliği açıklandı

Manchester'da dün gece gerçekleşen terör saldırısının baş zanlısının 23 yaşındaki Salman Abedi olduğu belirtildi.

23.05.2017 - 18:59
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Manchester saldırganının kimliği açıklandı

Manchester polisi kısa süre önce yaptığı yazılı açıklamada, "Dün gece Manchester Arena'da meydana gelen olayla ilgili olarak, Güney Manchester'da 23 yaşında bir adamın gözaltına alındığını doğruluyoruz," demişti.

SALDIRGANIN KİMLİĞİ BELİRLENDİ

Konser çıkışında meydana gelen bombalı saldırıda, aralarında çocukların da olduğu 22 kişi hayatını kaybettiği saldırıyı düzenleyenin Salman Abedi olduğu öğrenildi.

Manchester'da patlama sonrası yaşanan panik anları VİDEO

SALDIRIYI DAEŞ ÜSTLENDİ

İngiltere'de 21 bin kişilik kapasitesiyle Avrupa'nın en büyük konser salonu olan Manchester Arena'da Pazartesi gecesi yerel saatle 22.30 sularında düzenlenen saldırıyı terör örgütü DAEŞ üstlendi.

Manchester Arena'da patlama haberi

Manchester saldırganının kimliği açıklandı

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