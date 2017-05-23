Manchester saldırısını DEAŞ üstlendi

İngiltere'nin Manchester kentinde bir konser sonrası gerçekleştirilen bombalı saldırıyı, terör örgütü DEAŞ üstlendi.
22 kişinin hayatını kaybettiği, 59 kişinin yaralandığı terör eyleminde saldırganın el yapımı patlayıcı kullanan bir canlı bomba olduğu açıklanmıştı.
Saldırının ardından yaklaşık 14 saat sonra terör örgütü DEAŞ, saldırıyı kendilerine mensup militanın gerçekleştirdiğini açıkladı.
BİR EYLEMCİ, BİRDEN FAZLA BOMBA
Terör örgütü DEAŞ'a ait olduğu bilinen sosyal medya hesabında, "bir eylemcinin birden fazla bomba kullandığı" iddia edildi.
Kentin kuzeyindeki konser salonunda düzenlenen terör saldırısında aralarında çocukların da bulunduğu 22 kişi hayatını kaybetmiş, 59 kişi yaralanmıştı. Polis, saldırganın patlama sırasında öldüğünü duyurmuştu.