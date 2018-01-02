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'Mandagöz' balığı Türkiye'de ilk defa görüldü

Genellikle tropik sularda yaşayan "mandagöz" balığı, yaklaşık 600 deniz mili katederek ulaştığı Mersin'de balıkçıların ağına yakalandı.

AA | 02.01.2018 - 15:06..
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Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mehmet Gökoğlu yaptığı açıklamada, Kızıldeniz orijinli mandagöz balığının önce İsrail ardından Mısır'da görüldükten sonra Türk sularında ilk kez Mersin'deki Dana Adası açıklarında yakalandığını bildirdi.

Balığı yakalayan balıkçıların kırmızı ve büyük gözleri nedeniyle balığı ilk gördüklerinde şaşırdığını ve farklı bir tür olduğunu düşünerek kendilerine ulaştırdığını söyleyen Gökoğlu, "Yaptığımız araştırmada balığın Priacanthus Sagittarius türünden olduğunu tespit ettik. Balık belirgin gözleri nedeniyle uzun yüzgeçli mandagöz balığı olarak biliniyor. Dünyaya balığın Türk sularına ulaştığını bilimsel makale ile bildirdik." dedi

600 DENİZ MİLİ KATETTİ

Balığın yaklaşık 600 deniz mili katederek Türk sularına geldiğine işaret eden Gökoğlu, kırmızı renkte, uzun yüzgeçleri bulunan, 25 santimetre uzunluğunda, 300 gram ağırlığında olan balığın ekonomik değeri de bulunduğunu dile getirdi. Gökoğlu, balığın zehirsiz olduğunu, yakalayan balıkçıların korkmadan satabileceğini ve gönül rahatlığıyla tüketilebileceğini vurguladı.

"TÜRK SULARINDA KEŞFETTİĞİMİZ 61'İNCİ TÜR"

Balığın önce İsrail, ardından Mısır ve Türkiye kıyılarında görülmesinin, Akdeniz'de hızla yayıldığının göstergesi olduğuna değinen Gökoğlu, "Balık Rodos'a doğru yayılıyor. Bu bizim Türk sularında keşfettiğimiz 61'inci tür oldu. Kızıldeniz'den Türkiye'ye gelen bu balıklar Akdeniz'de hızla yayılmaya başladı." bilgilerini aktardı.

'Mandagöz' balığı Türkiye'de ilk defa görüldü

BALON BALIĞI TEHLİKESİ

Gökoğlu, Akdeniz'de 7 türü bulunan balon balığının da hızla yayılmaya başladığına dikkati çekti. Zehirli bir tür olan balon balığının dişlerinin kerpetensi bir yapıya sahip bulunduğunu belirten Gökoğlu, "Balıkçıların oltalarına bu balık çok geliyor. Dişleriyle genelde oltaları kesiyor. Balıkçıların malzemelerine büyük zarar veriyor. Bu balığın dişleri tenekeyi bile kesiyor. O nedenle balıkçıların balığı oltadan çıkartırken dikkatli olmaları gerekiyor aksi takdirde balıkçıların parmağını bile koparabilir." diye konuştu.

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