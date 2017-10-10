Mandela Etkisi nedir

Hugo ile Tolga Abi programında yaşanan küfür vakası neredeyse herkes tarafından hatırlanıyor, ya da Nelson Mandela'nın 80'lerde hapishanede öldüğü... Aslında bunların hespi bir yanılgı. Çünkü olduğunu iddia etiğimiz şeyler aslında gerçekte yok.

MANDELA ETKİSİ NEDİR

Mandela Etkisi isminden de anlaşılacağı üzere, nelson Mandela'dan gelmektedir. Nelson Mandela'nın hapishanede öldüğünü iddia eden insanlar, 2013 yılında siyahi özgürlük savaşçısı hayata gözlerini yumduğunda "nasıl yani Mandela hapiste ölmemiş miydi?" sorularını sormuştu. Ve bu soruyu soran kişi o kadar fazlaydı ki büyük bir infiale neden oldu mandela etkisi.

MANDELA'NIN ORTAYA ÇIKIŞI

Mandela Etkisi, aslında büyük bir grubun bir bilgiyi ya da olayı yanlış aktarmasından kaynaklanan kitlesel bir yanılsama. Bu genellikle medya üzerinden yapılan bir manipülasyon olabileceği gibi, kişisel oalrak kulaktan kulağa yapılan aktarımın sonucu olarak da görülebilir.

Özellikle siyasetçi ya da ölümü gibi durumlar bunlara örnek. Hatta abartı, rant ve sırf tiraj için yapılan uydurma içerikler de bu Mandela Etkisi’ne katkı sağlamakta. Bunun gibi Mandela etkilerinin en önemli örnekleri Monopoly karakterinin gözlüğünün olmaması, Alman araba devi Wolksvagen'in sembolü ve Walt Disney'in karakteri Mickey Mouse'nin aslında pantolon askısının bulunmaması gibi örnekleri bulunmakta.

BİLİMSEL AÇIKLAMASI EDİR

Konu ile ilgili bilimsel bir açıklama henüz yapılamasa da, söylenebilen en mantıklı gerçeğin, bilinçaltımızın işe yaramayan bilgileri sakladığı alana bu verileri işlememiz olduğu söylenmekte. Bir dönemin en meşhur konularından olan Mandela etkisi hala tam oalrak açıklanamıyor.