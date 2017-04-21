Manisa'da 4,9 büyüklüğünde deprem

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi Deprem Araştırma Enstitüsü'nden yapılan açıklamaya göre; bugün saat 16.09'da, merkez üssü Selendi olan, yerin 5 kilometre altında 5.2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

İzmir, Uşak, Kütahya, Denizli, Bursa ve Çanakkale'de de hissedilen depremde, ilk belirlemelere göre herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığı öğrenildi.

AFAD 4,9 DEDİ

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Müdürlüğü Deprem Dairesi (AFAD) ise depremin büyüklüğünü 4.9 olarak açıkladı.