Manisa'daki askerlerin yemeğini valilik organize edecek

Yol kenarındaki tepecikte bayrak açanları selamlayan CHP Lideri, yoluna devam etmek isterken küçük bir kaza geçirdi.

Manisa'da askerlerin zehirlenmesine neden olan firmanın 21 çalışanı gözaltına alındı.

Manisa'da zehirlenme olayı ile ilgili gözaltılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Aydın Doğan'dan samimi poz

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Galatasaray Maicon'la anlaştı

Galatasaray Brezilyalı stoper Maicon ile 7 milyon euro ve başarı bonusları karşılığında imza aşamasına geldi.