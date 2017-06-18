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Manisa'daki askerlerin yemeğini valilik organize edecek

Askerleri toplu olarak zehirleyen firmayla anlaşma feshedildi, sorumlular yargılanacak. Manisa Valisi son bilgileri aktardı.

18.06.2017 - 14:32
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Manisa'daki askerlerin yemeğini valilik organize edecek

Manisa'daki askerlerin yemeğini valilik organize edecek

Manisa Valisi Güvençer, 1. Piyade Er Eğitim Tugay Komutanlığı Albay Arif Seyhun Kışlasındaki görülen gıda zehirlenmesi vakaları sonrası askerlerin yemek ihtiyacının Valilik koordinasyonunda Tugay Komutanlığı ve belediyelerle karşılandığını bildirdi.

Manisa'daki askerlerin yemeğini valilik organize edecek

HAYATİ TEHLİKELERİ YOK

Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kışladaki zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırılan askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını kaydetti.

Halen hastanede bulunan 37 askerin durumlarının iyiye gittiğini dile getiren Güvençer, zehirlenmenin nedeninin uzman ekiplerce araştırıldığını ifade etti.

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