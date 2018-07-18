Manken Annabelle Neilson öldü

Annabella Neilson'ın bir arkadaşı, İngiltere'nin başkenti Londra'daki Chelsea semtinde yer alan evine girdi. Neilsen'in arkadaşı cesetle karşılaşınca polisi aradı.

5 GÜNDÜR EVDEYDİ

49 yaşındaki modelin cesedinin beş gündür evde olduğu ortaya çıktı.

Moda dünyasının zirve ismi Alexander McQueen'in en yakın arkadaşı olan Neilson, aynı zamanda McQueen'in ilham perilerinden biriydi. Neilson, ayrıca efsanevi modacıyı intihar etmeden önce gören son kişiydi.

Ünlü model, sosyal medyadan son paylaşımını 8 Temmuz tarihinde yapmıştı. Neilson, o tarihte eski sevgilisi Edward Spencer Churchill'in düğününe katılmıştı.

Uyuşturucuya düşkünlüğüyle tanınan sansasyonel model, Nat Rothschild'in ilk eşiydi ve ikili 1994-1997 yılları arasında evli kalmıştı.