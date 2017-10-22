Mansur Yavaş sessizliğini bozdu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz günlerde bazı belediye başkanlarının istifasını istemişti. İstifası istenilen belediye başkanları arasında Melih Gökçek de bulunuyordu.

YAVAŞ'IN SESSİZ KALDIĞI İDDİALARI ORTAYA ATILDI

Yapılan son seçimde Melih Gökçek'in rakibi olan Mansur Yavaş'ın bu konuda sessiz kaldığı yönünde iddialar ortaya atıldı.

YAVAŞ TWİTTER'DAN CEVAP VERDİ

Bu iddialara kendi Twitter sayfasından cevap veren Mansur Yavaş, "Söz gümüşse sükut altındır. Konuşacağım zamanı bekliyorum" şeklinden bir yazı paylaştı.