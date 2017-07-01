taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
100.440
USD
3,5207
EURO
4,0227
ALTIN
140,54
PETR
48,9700

Maradona: Putin bir fenomen

Futbol efsanesi Maradona, yaptığı röportajda Putin'e olan hayranlığını dile getirdi.

01.07.2017 - 13:34
  1. Haberler
  2. Dünya

Moskova'ya giderek Konfederasyon Kupası finalini izleyecek olan ve bu süreçte Putin ile görüşecek futbol efsanesi Maradona ilginç açıklamalarda bulundu.

Maradona: Putin bir fenomen

"PUTİN BİR FENOMEN"

Maradona, verdiği röportajda Putin'e hayranlığını dile getirerek, "Bu dünyaya barışı getirecek insanlardan biri. Tam bir fenomen." dedi.

"RUSYA, ÇİN VE KUZEY KORE GÖZARDI EDİLMEMELİ"

Efsane futbolcu, ABD Başkanı Trump'ı çizgi film karakterlerine benzetti ve ekranlarda gördüğü anda televizyonu kapattığını da açıkladı. Maradona, "Hiçkimse Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi gözardı etmemeli. ABD artık bölge şerifi konumunda değil. Sahip oldukları silaha uyan bir silah bulacağız."

Maradona: Putin bir fenomen

"LATİN AMERİKA'DA AÇLIK ÇEKEN İNSANLAR VAR"

Maradona ayrıca Latin Amerika ülkelerinin üzerinde ABD baskısı olduğunu da dile getirdi. Maradona, "Sağda yer alan ABD güçlü. Çok parası var. Birçok şey satın alabilir. Daha önceki başbakanların göreve geldiği dönemde insanlar en azından yiyeceğe sahipti. Ancak şimdi Arjantin'de açlık çeken insanlar var ve bu çok üzücü. Sadece Arjantin'de de değil, Brezilya da aynı şekilde..." diye konuştu.

İlginizi Çekebilir
Almanya'da Türk ailesine polis şiddeti
Eşyalarını boşaltmak için evinin kapısının önünde duran Türk bir aile, Alman polisin şiddetine maruz kaldı.
İran'ın Ahvaz kentinde dünya sıcaklık rekoru
İran'ın Ahvaz şehrinde, meteoroloji verilerine göre hava sıcaklığı 53.7 derece olarak kayıtlara geçti.
Trump basın toplantısında medyayı uyardı
Dün Güney Kore lideri ile bir araya gelen Trump, basın toplantısı öncesinde ABD'li basının masayı devirmesine tepki gösterdi.
PKK'lı teröristin kolunda Amerikan bayrağı
DEAŞ'la mücadele adı altında terör örgütü PKK'ya silah, mühimmat ve eğitim desteği veren ABD'nin bayrağı artık teröristlerin kolunda geziyor
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yeni Meclis için yer aranıyor

Yeni Meclis için yer aranıyor

272
Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

Gomis'in sözleşmesindeki özel madde

28
Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

Rehin alınan çavuştan darbecilere zoom

43
Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

Hande Yener'in beach'inde hamburger 220 lira

127
AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

AK Parti Lice İlçe Başkan Yardımcısı hayatını kaybetti

137
Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

Kaddafi'nin hançerine paha biçilemedi

33
Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

Hafriyat kamyonunun altından şans eseri kurtuldu

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM