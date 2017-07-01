Maradona: Putin bir fenomen

Moskova'ya giderek Konfederasyon Kupası finalini izleyecek olan ve bu süreçte Putin ile görüşecek futbol efsanesi Maradona ilginç açıklamalarda bulundu.

"PUTİN BİR FENOMEN"

Maradona, verdiği röportajda Putin'e hayranlığını dile getirerek, "Bu dünyaya barışı getirecek insanlardan biri. Tam bir fenomen." dedi.

"RUSYA, ÇİN VE KUZEY KORE GÖZARDI EDİLMEMELİ"

Efsane futbolcu, ABD Başkanı Trump'ı çizgi film karakterlerine benzetti ve ekranlarda gördüğü anda televizyonu kapattığını da açıkladı. Maradona, "Hiçkimse Rusya, Çin ve Kuzey Kore'yi gözardı etmemeli. ABD artık bölge şerifi konumunda değil. Sahip oldukları silaha uyan bir silah bulacağız."

"LATİN AMERİKA'DA AÇLIK ÇEKEN İNSANLAR VAR"

Maradona ayrıca Latin Amerika ülkelerinin üzerinde ABD baskısı olduğunu da dile getirdi. Maradona, "Sağda yer alan ABD güçlü. Çok parası var. Birçok şey satın alabilir. Daha önceki başbakanların göreve geldiği dönemde insanlar en azından yiyeceğe sahipti. Ancak şimdi Arjantin'de açlık çeken insanlar var ve bu çok üzücü. Sadece Arjantin'de de değil, Brezilya da aynı şekilde..." diye konuştu.