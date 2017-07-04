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Mardin-Ceylanpınar projesinde sona doğru

Orman ve Su İşleri Bakanlığı tarafından inşa edilen Mardin-Ceylanpınar 2. Kısım Projesi, bu yıl 48 bin dekar araziyi suya kavuşturacak.

04.07.2017 - 10:30
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesi ile Mardin'e fayda sağlayacak projede yüzde 60 fiziki gerçekleşme sağlandı.

5 POMPA İSTASYONU

Projesi çerçevesinde bu yıl 5 pompa istasyonu yapılacak, 410 bin 153 metre boru döşenecek ve bu sayede yaklaşık 48 bin dekar arazi suya kavuşturulacak.

Mardin-Ceylanpınar projesinde sona doğru

MİLLİ EKONOMİYE KATKISI

Projenin tamamlanmasıyla 231 bin dekar zirai arazinin suya kavuşturulması, milli ekonomiye 91 milyon lira katkı sağlanması ve 46 bin 338 kişiye istihdam oluşturulması hedefleniyor.

Mardin-Ceylanpınar projesinde sona doğru

MALİYETİ 196,5 MİLYON LİRA

Açıklamada, Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu'nun konuya ilişkin şu ifadelerine yer verildi: "Sulama alanında çok ciddi işler yapıyoruz ve münbit topraklarımızı suyla buluşturuyoruz. İnşaatına hızla devam ettiğimiz Mardin-Ceylanpınar 2. Kısım Projesi'nde de yüzde 60 fiziki gerçekleşmeyi yakaladık. 196,5 milyon liraya mal edeceğimiz bu tesisle bölgedeki 231 bin 690 dekar zirai araziye su temin edeceğiz. Bu sayede ülke ekonomimize yılda 91 milyon lira katkıda bulunacağız."

Mardin-Ceylanpınar projesinde sona doğru

Mardin-Ceylanpınar projesinde sona doğru

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