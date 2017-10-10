Mardin'de biri PKK'lı terörist 6 kişi tutuklandı

Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, Kızıltepe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri durumundan şüphelendikleri S.A. ile Suriye uyruklu M.D. ve A.E'yi 23 Eylül'de gözaltına aldı.

TÜRKİYE'YE GEÇMEK İÇİN SURİYELİLERDEN YARDIM ALDI

Polisin yaptığı incelemede, terör örgütü PKK/KCK mensubu olarak aranan S.A'nın sahte kimlik taşıdığı, Şenyurt sınır hattından kaçak yollarla Türkiye'ye geçmek için M.D. ve A.E'den yardım aldığı belirlendi.

Soruşturmanın derinleştirilmesi üzerine M.D. ve A.E'nin yanı sıra terör örgütü üyelerinin yasa dışı yollarla Türkiye'ye geçişlerini sağladığı tespit edilen Suriye uyruklu K.F, R.A. ve E.H. de gözaltına alındı.

TÜRKİYE'DEN SURİYE'YE MALZEME KAÇIRIYORLAR

Söz konusu Suriyeli şüphelilerin kol saati, ayakkabı gibi eşyaların içine gizledikleri hafıza kartı, sim kart ve benzeri dijital malzemeleri de Türkiye'den Suriye'ye naklettiği bilgisine ulaşıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edilen S.A. ile Suriye uyruklu M.D, A.E, K.F, R.A. ve E.H, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.