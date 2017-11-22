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Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi açıldı

Mardin Artuklu Üniversitesi'nde (MAÜ) oluşturulan bölgenin en büyük kütüphanesi hizmete açıldı.

22.11.2017 - 09:55
  1. Haberler
  2. Kültür Sanat

Üniversite yerleşkesinde oluşturulan 11 bin 600 metrekare alana sahip 3 katlı ve aynı anda bin kişinin kitap okuyabildiği kütüphanede 100 binden fazla kitap bulunuyor.

Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi açıldı

KÜTÜPHANEDE YER ALAN BÖLÜMLER

MAÜ Kütüphane Daire Başkanı Hilal Ağalday, gazetecilere yaptığı açıklamada, kütüphanede 64 bilgisayar, projeksiyon destekli 8 toplantı odası, iki seminer odası, çalışma kabinleri, çok amaçlı sınıfları ile müze ve sergi salonunun da yer aldığını söyledi.

Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi açıldı

700 BİN KİTAP KAPASİTELİ

Ağalday, kütüphanenin halka açık olduğunu ve dileyen herkese hizmet vereceğini ifade ederek, şöyle konuştu:

"11 bin 600 metrekare alana kurulu ve 100 binden fazla kitabın bulunduğu kütüphanemiz, bölgenin en büyük kütüphanesi olma özelliğine sahip. Kütüphanenin deposuyla 700 bin kitap kapasitesi bulunuyor. Hedefimiz kitap sayısını 300 bin kitaba ulaştırmaktır."

Mardin Artuklu Üniversitesindeki tüm öğrencilerin doğal üyeleri olduğunu kaydeden Ağalday, kütüphanenin halka açık olduğunu sözlerine ekledi.

Mardin'de Güneydoğu'nun en büyük kütüphanesi açıldı

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