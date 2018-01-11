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Mardin'de sahte sigorta takılan trafo yandı

Mardin’in Mazıdağı ilçesinde, bazı şahısların termik manyetik şalteri söküp, yerine standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden sigorta taktıkları trafo alev alev yandı.

DHA | 11.01.2018 - 15:51..
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Mardin'in Mazıdağı ilçesine bağlı Kocakent Mahallesi'nde gece saatlerinde trafonun alev almasının ardından mahelleye giden DEDAŞ ekipleri, yaptıkları incelemede trafoya mahalle sakinlerinin 'sahte sigorta' takmasından dolayı alev aldığının tespit edildiğini açıkladı.

Mardin'de sahte sigorta takılan trafo yandı

DEDAŞ, yangının köylülerin trafoya müdehale etmesi sonucu çıktığını bildirirerek şu açıklamayı yaptı:

"ÇALIŞANLARA ENGEL OLDULAR"

"Kocakent Mahallesi'ni besleyen 250 KW gücündeki trafoya müdahale eden kişiler, kapağı kırarak standartlara uygun biçimde takılan ve trafoyu koruyan Termik Manyetik Şalter'i (TMŞ) söktüler. Elektrikli ısıtıcılar nedeniyle oluşan aşırı yük sebebiyle zaman zaman atan eski şalterin yerine, standart dışı ve aşırı yüke rağmen atmayacak türden bir sigorta taktılar. Dicle Elektrik Dağıtım ekiplerinin duruma müdahale etmesine ve trafoya standartlara uygun sigorta takma çabasına ise mahalle sakinleri engel oldu.

Mardin'de sahte sigorta takılan trafo yandı VİDEO

Enerji tüketimlerini makul seviyede tutmak yerine kendilerini uzman gibi gören mahalle sakinleri, yetkili ekiplerin işini yapmasını önlemek amacıyla standartlara uygun dediğiniz sigorta sürekli atıyor. Her seferinde elektriklerimiz kesiliyor, istemiyoruz diye zorluk çıkardı. Bunun sonucu olarak aşırı yük nedeniyle ısınan ve vatandaşın müdahalesi yüzünden koruma devresi iş görmeyen trafo, bir anda alev alev yanmaya başladı.

"AŞIRI ISINMA YÜZÜNDEN YANGIN KISA SÜREDE BÜYÜDÜ"

Elektrikli ısıtıcıların en yoğun kullanıldığı akşam saatlerinde aşırı ısınma yüzünden çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Zaman zaman patlamaların yaşandığı yangın mahallede korkuya da neden oldu. Yangın, Dicle Elektrik ekiplerinin enerjiyi kesmesinin ardından itfaiyenin müdahalesi ile söndürülebildi. Yapılan hem suçtur, hem insafsızlıktır. Halkımızın can ve mal güvenliğini tehlikeye atan bu tür müdahaleleri kabul etmemiz mümkün değildir. Bu sebeple sorumluların cezalandırılması için adli mercilere suç duyurusunda bulunduk. Trafolara yetkililer dışında kimsenin müdahale etmemesi ve elektrik tüketiminin azaltılması gerekmektedir."

Mardin'de sahte sigorta takılan trafo yandı



Mardin'de sahte sigorta takılan trafo yandı

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