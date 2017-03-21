Maria Sharapova'dan samimi itiraflar

Doping kullandığı yönünde kararın çıkmasının ardından tenis kortlarından uzak kalan Maria Sharapova, 15 aylık dönem hakkında açıklamalarda bulundu.

"İÇTİM, BİRÇOK ERKEKLE BİRLİKTE OLDUM"

26 Nisan'da Almanya'nın Stuttgart kentinde Açık ile kortlara dönecek olan Rus tenisçi, "Cezalı olduğum dönemde, hayatımda içmediğim kadar içtim, birçok erkekle birlikte oldum. Sonunda sosyal hayatım vardı..." dedi.

Aldığı ceza ile kariyerinin uzadığı öngörülen Sharapova'nın vücudunun tenis kortları için kötü durumda olduğu menajeri tarafından belirtilmişti.