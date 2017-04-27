Mariya Zaharova'dan Irak operasyonuna tepki: Endişeliyiz

TSK’nın Kuzey Irak ve Suriye'de PKK'lı teröristlere yönelik düzenlediği hava harekatının ardından önce Irak’tan sonra Suriye hükümetinden kınama gelmişti.
TSK'nın Sincar ve Karaçok operasyonlarında PKK/PYD'ye vurulan ağır darbeye birçok ülkeden tepki gelmişti ve bunlardan biri de Rusya'ydı.
"ENDİŞELİYİZ"
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, düzenlediği haftalık basın toplantısında Türk ordusunun, Irak'ın Sincar ve Suriye'nin kuzeydoğusundaki Karaçok Dağı bölgelerine düzenlediği hava harekatına ilişkin konuştu.
Zaharova şu ifadeleri kullandı; "Moskova, Türkiye'nin Kürt güçleri vurmasından endişe duyuyor."