1 Bitlis'te 2 ton patlayıcı ele geçirildi Bitlis'in Tatvan ilçesinde terör örgütü PKK'ya ait depoda 2 ton patlayıcı bulunduğu bildirildi.

2 Nepal'de yürüyüşçü 47 gün sonra kurtarıldı Himalayalar bölgesinde kaybolan ve 47 gündür haber alınamayan Tayvanlı iki yürüyüşçüden biri sağ kurtarıldı.

3 ‘Babacan Port Royal’ iddialı fiyatlarla lansmana çıktı Babacan Holding, şimdi de bölgesinin en iddialı ve en prestijli projesi olan ‘Babacan Port Royal’i hayata geçiriyor.

4 Mariya Zaharova'dan Irak operasyonuna tepki: Endişeliyiz Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, TSK'nın Irak'ta PKK'yı vurması ile ilgili "Endişeliyiz" açıklaması yaptı.

5 Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası Fenerbahçe maçındaki saha olayları nedeniyle Galatasaray'a 1 maç seyircisiz oynama cezası verildi.

6 ABD Enerji Bakanı Türkiye'yi övdü ABD Enerji Bakanı Perry, Türkiye ile birçok alanda iş birliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.