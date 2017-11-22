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Marmara'da akşam saatlerinde yağmur etkili olacak

İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da yağmur yağacak.

22.11.2017 - 10:20
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fs

Marmara Bölgesi'nin parçalı, doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren ise İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova olmak üzere hafif yağışlı olması bekleniyor.

SICAKLIKLAR 1 İLA 3 DERECE ARTACAK

Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü'nün internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bölgede hava sıcaklığının 1 ila 3 derece artacağı tahmin ediliyor.

Rüzgarın batı ve güneybatı (lodos) yönlerden orta, ara sıra kuvvetli esmesi beklenen bölgenin parçalı, doğusunun çok bulutlu, akşam saatlerinden itibaren İstanbul, Kocaeli, Sakarya ve Yalova yerel olmak üzere hafif sağanak yağışlı geçeceği öngörülüyor.

DON OLAYLARINA KARŞI UYARI YAPILDI

Sabah saatlerinde, bölgenin güneydoğusunda hafif, yer yer orta kuvvette don olayı beklenirken, zirai faaliyette bulunan üreticilerin yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı dikkatli ve tedbirli olması istendi.

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