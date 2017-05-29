taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
97.695
USD
3,5815
EURO
4,0022
ALTIN
145,95
PETR
52,1400

Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Ramazan ayının başlamasıyla Marmarisliler ve yerli tatilciler evlerine çekilirken, caddeler ve plajlar yabancı turistlere kaldı.

29.05.2017 - 09:47
  1. Haberler
  2. Yaşam

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 34 derece gösterdiği kent merkezinde, sokaklar boşaldı.

Marmaris sahilleri turistlere kaldı

TURİSTLER GÜN BOYU EĞLENDİ

Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Turistlerin kimileri şezlonglarda güneşlenirken kimileri denizde serinlemeye çalıştı.

Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Jetski, can simidi ve paraşüt ile su sporlarında heyecan arayan turistler gün boyu eğlendi. Sahil yolunda bikini ve şort ile yürüyüş yapan turistler, eşsiz manzarada öz çekim yaparak anın keyfini çıkardı. Otellerin havuzları plajları aratmadı.

Marmaris sahilleri turistlere kaldı

BAZILARI ŞEMSİYE ALTINDA DİNLENDİ

Bazı turistler, havuz başlarında çalan hareketli müzikler ve animatörlerin gösterileri ile eğlenirken kimileri şemsiye altında şezlonglarına uzanarak dinlendi.

Marmaris sahilleri turistlere kaldı

İlginizi Çekebilir
Kuşunu yanından ayırmadı, ilgi odağı oldu
28 yaşındaki Nasır Akarsu, iki yıl önce satın aldığı ve 'Mıncık' adını verdiği muhabbet kuşunu her gittiği yere götürüyor.
Yaralı geyik İstanbul Üniversitesi'nde tedavi ediliyor
Çatalca'da bulunan bacağı kırık geyik İstanbul Üniversitesi'ndeki tedavisinin ardından doğaya bırakılacak.
Bin 200 derece sıcaklıkta sabırla iftarı bekliyorlar
Ramazan ayının ilk gününde, demir-çelik işçileri ağır şartlar altında iftarı beklerken görüntülendi.
Sürücüye kızan yaya direğe kafa attı
Yaya, hızla gelen sürücüye kızarken direğe çarptı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

The Times: Türkler gündemden kaçmak için mi havadan bahsediyor

78
HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

HDP'li Sarıyıldız ve Hezer'in vekillikleri düşürülüyor

133
Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

Fenerbahçe'nin 5 yıldız isyanı

96
Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

Brüksel'de çöpleri toplamayan belediyeye protesto

30
Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

Bitlis'te PKK'lı Nuran Ekinci öldürüldü

100
Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

Suriye'de rejim güçleri Türkmendağı'nı vurdu

37
Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

Moussa Sow, Caner Erkin'in paylaşımını beğendi

37
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM