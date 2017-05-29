Marmaris sahilleri turistlere kaldı

Caddelere konumlandırılmış elektronik termometrelerin 34 derece gösterdiği kent merkezinde, sokaklar boşaldı.

TURİSTLER GÜN BOYU EĞLENDİ

Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar yabancı turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Turistlerin kimileri şezlonglarda güneşlenirken kimileri denizde serinlemeye çalıştı.

Jetski, can simidi ve paraşüt ile su sporlarında heyecan arayan turistler gün boyu eğlendi. Sahil yolunda bikini ve şort ile yürüyüş yapan turistler, eşsiz manzarada öz çekim yaparak anın keyfini çıkardı. Otellerin havuzları plajları aratmadı.

BAZILARI ŞEMSİYE ALTINDA DİNLENDİ

Bazı turistler, havuz başlarında çalan hareketli müzikler ve animatörlerin gösterileri ile eğlenirken kimileri şemsiye altında şezlonglarına uzanarak dinlendi.