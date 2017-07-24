Marmaris'te sıcaktan bunalanlar plajları doldurdu

Türkiye'nin gözde turizm merkezlerinden Marmaris'te yüksek nem ile birlikte etkisini gösteren kavurucu sıcaklar bunalttı.

SICAKLIK 37 DERECEYE KADAR ÇIKTI

Meteoroloji kayıtlarına göre sıcaklığın gölgede 37 dereceye kadar çıktığı kent merkezinde caddelerdeki elektronik termometreler 41 dereceyi gösterdi. Yüksek nemden bunalan turist ve tatilciler öğle saatlerinde plajlara akın etti. Kimileri şezlonglarını denize çekerek esintiyle serinlemeye çalışırken bazıları şemsiye altında kitap okuma ve dinlenmeyi tercih etti.

PLAJLAR DOLDU

Şehir merkezinde bulunan Atatürk Caddesi'ndeki Halk Plajı'ndan Turban Mevkii'ne kadar uzanan 6 kilometrelik mavi bayraklı plajlar turistlerin renkli görüntülerine sahne oldu. Kimi aileler, sahil yolunda ağaç altında güneşten korunmaya çalışırken bazıları soğuk buhar püskürten kafeteryalarda serinlemeye çalıştı.

RUS VE İNGİLİZ TURİSTLERDEN SU SPORLARINA İLGİ

Büyük bölümü Rus ve İngiliz turistler, bronzlaşmak için plajda sere serpe uzandı. Heyecan arayanların adresi su sporları oldu. Jet-ski, muz, simit ve deniz paraşütüyle heyecan yaşayan turistler, gün boyu anın tadını çıkardı.

Otel havuzları ve su parkları plajları ilginç görüntülere sahne oldu. Denizin keyfini en çok çocuklar çıkardı.

İstanbul'dan tatile gelen Hatice Sönmez, "İlk defa Marmaris'e geldim. Doğa ve denizi bozulmamış çok güzel bir yer." dedi. Yıllık iznini ailesiyle birlikte geçiren memur Mehmet Ateş ise, "Deniz, kum, güneş ve eşsiz doğa başka ne isteyeyim." dedi.

DENİZ SUYU SICAKLIĞI 23 DERECE

Deniz suyu sıcaklığının 23 derece olduğu Marmaris'te meteoroloji yetkilileri, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinde devam edeceğini belirterek, sıcaklığın 37, nemin yüzde 41 ve deniz suyu sıcaklığının 17-23 derece arasında seyrettiğini açıkladı. Güneş çarpması nedeniyle biri yaşlı yabancı turist olmak üzere toplam 4 kişinin hastane ve polikliniklerde yapılan tedavinin ardından taburcu edildiği ifade edildi.

















