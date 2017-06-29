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Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

Muğla Marmaris'te artan sıcaklar nemle birleşince bunalttı.

29.06.2017 - 16:19
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Marmaris'te hava sıcaklığı 37, deniz suyu sıcaklığı ise 23 dereceyi buldu. Öğle saatlerinde etkisini hissettiren sıcak hava dalgası ile bunalan tatilci ve turistler plajlara akın etti.

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

TATİLCİ VE TURİSTLER GÜN BOYU DENİZDEN ÇIKMADI

Atatürk Caddesi'nden turistik İçmeler Mahallesi'ne kadar uzanan 11 kilometrelik mavi bayraklı plajlar 'İğne atsan yere düşmez' dedirten görüntüler oluştu. Bunaltan sıcak hava dalgasından kurtulmak isteyen kent sakinleri evlerine kapandı. Tatilci ve turistler gün boyu denizden çıkmadı.

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

ŞEZLONGLARI DENİZE ÇEKTİLER

Kimi turistler şemsiye altında denizden gelen esintiyle serinlemeye çalışırken, kimileri denize çektikleri şezlonglarda oturdu. Bazı turistler de şezlonglara uzanarak bronzlaşmaya çalıştı. Çocuklar, gün boyu denizde oyunlar oynayarak anın tadını çıkardı.

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

SAĞLIK EKİPLERİ, GÜNEŞ ÇARPMASI VAKALARINA MÜDAHALE ETTİ

Sahil boyunca bir noktada bekletilen sağlık ekipleri, güneş çarpması vakalarına ilk müdahaleyi yaptı. Saat 11.00-14.00 arası 3'ü yaşlı yabancı turist, 7 kişi güneş çarpması nedeniyle çeşitli hastaneyle polikliniklerde tedavi edilerek taburcu edildi.

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

"BOL BOL SIVI TÜKETİN"

Marmaris Sağlık Grup Başkanlığı, "Saat 12.00-17.00 arası hasta ve yaşlılar sıcak altına çıkmasınlar, bol sıvı tüketsinler." uyarısı yaptı.

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü yetkilileri da vatandaşlara şu uyarıda bulundu:
"Afrika'dan gelen sıcaklarla birlikte ormanlarımız konusunda daha hassas olmalıyız. Bizler, olası bir yangın ile ilgili aldığımız tedbirlerimizi artırdık. Vatandaşlarımızın da tedbirlerini almalarını, karayoluna izmarit ve cam şişe atmamalarını rica ediyoruz."

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

Marmaris'te tatilciler soluğu plajlarda aldı

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