Marmaris'te tekne battı

Marmaris ilçesi Bozburun Mahallesi açıklarında tur teknesinin battığını görenler, yetkililere haber verdi. Henüz belirlenemeyen nedenle batan teknenin olduğu bölgeye Sahil Güvenlik Marmaris Grup Komutanlığı ekipleri sevk edildi.

TEKNEDE 11 KİŞİ VARDI

Kaptanla birlikte 11 kişinin bulunduğu teknede 8 kişi kendi imkanlarıyla ve Sahil Güvenlik ekipleri tarafından kurtarılarak bota alındı.

Teknenin altında kaldığı tahmin edilen 3 kişiyi kurtarma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

"3 KİŞİ ÖLDÜ, 2 KİŞİ KURTARILDI"

Marmaris Belediye Başkanı Ali Acar yaptığı açıklamada, "Bir aileye ait teknenin rıhtımdan erzak aldıktan sonra açılır açılmaz birden alabora olduğu bilgisi geldi. Babayla bir çocuk kurtarılmış, anneyle 2 çocuğunun boğulduğu söyleniyor. Onların çıkarılması için dalgıç beklendiği belirtildi." dedi.

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