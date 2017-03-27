Mars'ta tsunami izleri

Hakkari merkez ile 3 ilçesindeki bazı alanlar, 15 gün süreyle "özel güvenlik bölgesi" ilan edildi

Trabzon'da vatandaşlara hitap eden Bakan Soylu, "Evlatlarımız 'PKK'yı bitireceğiz' diye haykırıyor" dedi.

UEFA'ya yaptığı itirazdan olumlu sonuç alamadığı için CAS'a başvuran Trabzonspor yönetimi, bir kez daha reddedildi.

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Kılıçdaroğlu çift başlılık iddiasını bir kez daha söyledi

CHP Lideri Kılıçdaroğlu; "Evet çıkarsa o zaman çift başlılık olur. Çünkü bir kişi hem cumhurun hem de partinin başkanı olacak." dedi.