Mars'ta tsunami izleri

Kızıl Gezegen'de çığır açan araştırmanın sonuçları 'Journal of Geophysical Research' dergisinde yayımlandı.
TSUNAMİ İZLERİ BULUNDU
BBC'de yer alan habere göre biliminsanları, kraterin yaklaşık üç milyar yıl önce Mars'ın kuzeyinde var olduğu düşünülen okyanusa düşen bir asteroitin yüksekliği 150 metreye varan dev dalgaları harekete geçirmesi sonucu ortaya çıkmış olabileceğini aktarıyor. Kızıl Gezegen'in kuzeyindeki Lomonosov Krateri'nin de yüzeyde belirlenen tsunami birikintilerinin kaynağı olduğu saptandı.
İLK KEZ GÖRÜNTÜLENDİ
Tsunaminin, Kızıl Gezegen'in güneyindeki dağlık alanlarla kuzeyindeki ovalar arasında sınırı aşındırdığı belirlendi. Keşif, daha önce tsunami meydana geldiğine dair kanıtlar bulunan gezegende dev dalgaların krater oluşumuna yol açtığını ilk kez gözler önüne serdi.