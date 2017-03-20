Martin Schulz SPD Genel Başkanı seçildi

Arena Berlin'de yapılan olağanüstü genel kurulda Schulz, geçerli 605 oyun tamamını alarak genel başkan oldu. Oylamada 3 oyun geçersiz olduğu açıklandı.

"BU SONUÇ BAŞBAKANLIK YOLUNU AÇACAK"

Schulz, yaptığı teşekkür konuşmasında, ''Bu benim ve hepimiz için muhteşem bir an. Bu sonucun bize Başbakanlık yolunu açacağına inanıyorum'' dedi.

PARTİNİN GENEL BAŞKANI, SCHUZL İÇİN ÇEKİLMİŞTİ

Eski SPD Genel Başkanı Sigmar Gabriel, 25 Ocak'ta partinin genel merkezi Willy Brandt Haus'ta düzenlenen basın toplantısında Schulz'un seçimlerde daha fazla şansı olduğunu belirterek, ''Partimiz ve kendimiz için doğru karar bu. Ben başbakan adayı olmayacağım.'' ifadesini kullanmıştı.

SPD Genel Başkanlığını bırakacağını açıklayan Gabriel, Başbakan adaylarının Martin Schulz olduğunu ilan etmişti. Halen Dışişleri Bakanı olan Sigmar Gabriel, 7 yılı aşkın süre SPD'nin genel başkanlığını yaptı.