Mathilde Broberg'in zayıflama hikayesi

Eğlenmek için arkadaşlarıyla rollercoaster'a binmek isteyen Mathilde Broberg, eğlence aracına görevlilerce alınmadı.

ZAYIFLAMA KARARI ALDI

"Burası için fazla şişmansın" diyen görevlilerden sonra Mathilde Broberg, o an zayıflamaya karar verdi. 21 yaşındaki Broberg, azmin zaferini bir kez daha kanıtladı, 126 kilodan 64 kiloya düştü.

SARKAN DERİLERİ İÇİN AMELİYAT OLDU

Çikolata, şeker, kek, cips, makarna ve ekmeği hayatından tamamen çıkaran Mathilde Broberg, spora başladı. Kilo verdikten sonra da sarkan derileri için ameliyat oldu.

MODELLİK YAPIYOR

Dört yıl sonra ise Mathilde, adeta kıskanılacak bir kadın haline geldi. Modellik yapan Mathilde Broberg, şu an ise hayatından çok memnun.

FOTOĞRAF: Rollercoaster