Mavi Marmara tazminatı verilmiyor iddiası

İsrail'in Mavi Marmara'da ölen Türkiye vatandaşlarına ödenmek üzere verdiği 20 milyon dolar, mahkemeye taşındı.

CHP milletvekili İbrahim Özdiş, Maliye Bakanlığı'nın İsrail'in verdiği 20 milyon doları ailelere ödemeyi reddettiğini iddia etti.

"GEREKÇE SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME"

Mecliste basın toplantısı düzenleyen Özdiş, Maliye Bakanlığı'nın tazminatı 'sebepsiz zenginleşme' gerekçesiyle ailelere ödemediğini açıkladı.

Özdiş, İsrail'le yapılan sözleşmeyi hatırlatarak, sözleşme gereği yakınlarını kaybeden 10 aileye ödenmek üzere hükümet hesabına 1 Ekim 2016 tarihinde 20 milyon dolar yatırıldığını söyledi. Ancak geçen sürede ailelere ödeme yapılmadı.

"MALİYE BAKANLIĞI ÖDEME YAPMADI"

Özdiş, ödeme yapmayan bakanlığın ailelere mahkeme yolunu gösterdiğini belirtti: "Ailelerce açılan davalarda, davalı olarak hükümeti temsilen Maliye Bakanlığı taraf olmuş ve maalesef ya davacıların sebepsiz zenginleşmesinden bahsederek ya da tamamı ile davanın reddini isteyerek skandal bir yaklaşım sergileyebilmiştir. Oysa her aileye ödenecek miktar bellidir ve 2 milyon dolara karşılık gelmektedir. Para her aileye mutlaka ödenmek zorundadır."

"İDARENİN BU DURUMDA TAKDİR YETKİSİ BULUNMUYOR"

Bu durumda idarenin takdir yetkisi bulunmadığını, idare hukukundaki 'bağlı yetki kuralı' gereğince bu ödemenin yapılması gerektiğini söyleyen Özdiş şöyle devam etti: "Hükümeti temsilen eski davalarda dahili davalı olan ya da yeni davalara davalı olarak cevap veren Maliye Bakanlığı, enteresan bir şekilde sanki ortada bir anlaşma yokmuş ve hesaplarına, muhataplarına ödenmek üzere tazminat parası havale edilmemiş, sıradan bir tazminat davasına cevap verir gibi davanın reddine hüküm kılınmasını isteyebilmektedir. Yani adeta 'Biz anlaştık, paraları aldık ama siz gidin uğraşın' demişlerdir."