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Maya piramidinde gizli bir geçit bulundu

Eski bir Maya kentindeki piramitte daha önce keşfedilmeyen bir mekana ulaşmak için kullanıldığı düşünülen gizli bir geçit bulundu.

16.11.2017 - 10:05
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Meksika'nın Yucatán Yarımadası'nda, Valladolid ve Mérida arasında yer alan eski Maya kenti Chichén Itzá’daki Kulkulcan piramidinde araştırmalar yapan uluslararası arkeoloji ekibi, çok kademeli piramidin içindeki tünel sistemini araştırırken, muhtemelen bir mağaraya doğru uzanan bir geçide rastladı.

Maya piramidinde gizli bir geçit bulundu

MAYALAR'IN KAPATTIĞI BİR GEÇİT

Araştırma grubunun başkanı Guillermo de Anda, “Tapınağın içinden, muhtemelen Mayalar tarafından bloke edilmiş olan bir geçide rastladık, oradan piramidin altındaki mekana ulaşabiliriz.” ifadelerini kullandı.

Maya piramidinde gizli bir geçit bulundu

SU ALTI MAĞARASI

Arkeologlar, geçidin Mayaların daha önce kurban ayinlerini gerçekleştirdiği tahmin edilen ve sonradan suların altında kalan bir mağaraya kadar uzandığını tahmin ediyor.

Daha önce Chichén Itzá’da çok sayıda yüzlerce insan kemiğinin bulunmuş olması, bu teoriyi haklı çıkaracak gibi görünüyor.

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