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McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

Oliver'ın kazandığı davayla, McDonald’s hamburgerlerinin içindeki "et"in, hayvansal yağ hamuru ve amonyaktan oluştuğu kanıtlanmış oldu.

16.01.2017 - 12:47
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McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

McDonald's et yerine hayvansal yağ kullanıyor

Ünlü İngiliz aşçı Jamie Oliver, tüketim kültürünün en büyük simgelerinden biri olan McDonald’s'a karşı açtığı davayı kazandı.

HAYVANSAL YAĞ HAMURU KULLANIYOR

Oliver kazandığı davayla, McDonald’s fast food zincirinin gerçek et yerine, kasaplık hayvanın kesiminden geriye kalan et, tendon, yağ ve bağ doku karışımından oluşan macun kıvamındaki bir hamur ile amonyak kullandığını kanıtlamış oldu.

"BU ÜRÜNLER BESİN OLARAK TANIMLANAMAZ"

İngiliz aşçı ve televizyon programcısı Jamie Oliver, hamburger ve kızarmış tavukların (nugget) lezzetinin ardındaki ürkütücü gerçekleri ortaya çıkardı. Jamie Oliver’ın ifadesiyle, McDonald’s restoranlarında servis edilen ürünler, besin olarak tanımlanamaz.

McDONALD'S TÜRKİYE AÇIKLAMA YAPTI

İngiliz aşçının açtığı davanın dünya gündemine oturmasının ardından McDonald's Türkiye de bir açıklama yaptı.

Şirket, kullandıkları hamburger köftesinin 1996 yılından beri Türkiye'de Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından onaylı olduğunu belirtti.

Açıklamada, "McDonald’s için üretim yapan tüm üreticilerimiz Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın getirdiği kurallar ve Türk Gıda Kodeksi’ne ek olarak McDonald’s’ın üreticileri için geçerli tüm gıda güvenliği koşullarına da uymaktadır" denildi.

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